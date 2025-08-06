Cronos Legends Fiyatı (CLG)
Cronos Legends (CLG), şu anda 276,12 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 106,27K USD piyasa değerine sahiptir. CLG / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Cronos Legends / USD fiyat değişimi, $ -70,7442319506073.
Son 30 gün içerisinde, Cronos Legends / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Cronos Legends / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Cronos Legends / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -70,7442319506073
|-%20,39
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Cronos Legends fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,86
-%20,39
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Cronos Legends ($CLG) is a community-driven Web3 project on the Cronos chain, combining storytelling, NFTs, and interactive gameplay. At the heart of the Cronos Legends ecosystem lies $CLG, the native token that powers all core features — from accessing exclusive NFT collections to earning rewards in competitive battlegrounds. Cronos Legends centers around three main factions — the Cronos Guardians, the Chaos Horde, and the mystical Trinari — each with its own lore, characters, and collectible NFT sets. $CLG is the lifeblood of this world, enabling players to engage, stake, and shape the evolving narrative through community decisions.
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|1 CLG / VND
₫7.266.097,8
|1 CLG / AUD
A$425,2248
|1 CLG / GBP
￡207,09
|1 CLG / EUR
€237,4632
|1 CLG / USD
$276,12
|1 CLG / MYR
RM1.167,9876
|1 CLG / TRY
₺11.229,8004
|1 CLG / JPY
¥40.589,64
|1 CLG / ARS
ARS$369.636,3216
|1 CLG / RUB
₽22.122,7344
|1 CLG / INR
₹24.204,6792
|1 CLG / IDR
Rp4.526.556,6528
|1 CLG / KRW
₩384.033,2184
|1 CLG / PHP
₱15.882,4224
|1 CLG / EGP
￡E.13.369,7304
|1 CLG / BRL
R$1.518,66
|1 CLG / CAD
C$378,2844
|1 CLG / BDT
৳33.672,834
|1 CLG / NGN
₦422.201,286
|1 CLG / UAH
₴11.514,204
|1 CLG / VES
Bs34.791,12
|1 CLG / CLP
$266.731,92
|1 CLG / PKR
Rs78.219,2736
|1 CLG / KZT
₸148.530,4704
|1 CLG / THB
฿8.940,7656
|1 CLG / TWD
NT$8.272,5552
|1 CLG / AED
د.إ1.013,3604
|1 CLG / CHF
Fr220,896
|1 CLG / HKD
HK$2.164,7808
|1 CLG / MAD
.د.م2.512,692
|1 CLG / MXN
$5.166,2052
|1 CLG / PLN
zł1.018,8828
|1 CLG / RON
лв1.209,4056
|1 CLG / SEK
kr2.670,0804
|1 CLG / BGN
лв463,8816
|1 CLG / HUF
Ft95.015,6532
|1 CLG / CZK
Kč5.862,0276
|1 CLG / KWD
د.ك84,2166
|1 CLG / ILS
₪952,614