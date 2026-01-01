Bugünkü crypticpoet Fiyatı

Bugünkü crypticpoet (CRYPTICPOET) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0.67 değişim gösterdi. Mevcut CRYPTICPOET / USD dönüşüm oranı CRYPTICPOET başına $ 0 şeklindedir.

crypticpoet, şu anda piyasa değeri açısından $ 197,341 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 543.88M CRYPTICPOET şeklindedir. Son 24 saat içinde CRYPTICPOET, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CRYPTICPOET, son bir saatte -0.87% ve son 7 günde -7.92% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

crypticpoet (CRYPTICPOET) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 197.34K$ 197.34K $ 197.34K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 362.84K$ 362.84K $ 362.84K Dolaşım Arzı 543.88M 543.88M 543.88M Toplam Arz 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

