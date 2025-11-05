Cryptify AI (CRAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01693415$ 0,01693415 $ 0,01693415 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%2,09 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,25 Fiyat Değişimi (7 G) -%31,73 Fiyat Değişimi (7 G) -%31,73

Cryptify AI (CRAI) canlı fiyatı --. CRAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CRAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01693415, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CRAI son bir saatte -%2,09 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,25 ve son 7 günde -%31,73 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Cryptify AI (CRAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 307,10K$ 307,10K $ 307,10K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 307,10K$ 307,10K $ 307,10K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Cryptify AI piyasa değeri $ 307,10K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CRAI arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 307,10K.