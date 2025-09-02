CWYPTO (CWYPTO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00003503 $ 0,00003503 $ 0,00003503 24 sa Düşük $ 0,00030301 $ 0,00030301 $ 0,00030301 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00003503$ 0,00003503 $ 0,00003503 24 sa Yüksek $ 0,00030301$ 0,00030301 $ 0,00030301 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00030301$ 0,00030301 $ 0,00030301 En Düşük Fiyat $ 0,00003503$ 0,00003503 $ 0,00003503 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%2,98 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%79,24 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

CWYPTO (CWYPTO) canlı fiyatı $0,00003736. CWYPTO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00003503 ve en yüksek $ 0,00030301 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CWYPTO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00030301, en düşük fiyatı ise $ 0,00003503 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CWYPTO son bir saatte +%2,98 değişim gösterdi, 24 saatte -%79,24 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

CWYPTO (CWYPTO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 37,35K$ 37,35K $ 37,35K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 37,35K$ 37,35K $ 37,35K Dolaşım Arzı 999,84M 999,84M 999,84M Toplam Arz 999.835.156,75432 999.835.156,75432 999.835.156,75432

Şu anki CWYPTO piyasa değeri $ 37,35K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CWYPTO arzı 999,84M olup, toplam arzı 999835156.75432. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 37,35K.