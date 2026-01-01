Bugünkü Cypher Fiyatı

Bugünkü Cypher (CYPH) fiyatı $ 0,02758201 olup, son 24 saatte % 14,82 değişim gösterdi. Mevcut CYPH / USD dönüşüm oranı CYPH başına $ 0,02758201 şeklindedir.

Cypher, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.378.306 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 86,20M CYPH şeklindedir. Son 24 saat içinde CYPH, $ 0,0223424 (en düşük) ile $ 0,02775937 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,068639 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01298422 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CYPH, son bir saatte -%0,28 ve son 7 günde +%42,06 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Cypher (CYPH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,38M$ 2,38M $ 2,38M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 27,59M$ 27,59M $ 27,59M Dolaşım Arzı 86,20M 86,20M 86,20M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Cypher piyasa değeri $ 2,38M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CYPH arzı 86,20M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 27,59M.