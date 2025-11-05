CyreneAI (CYAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,14 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%22,12 Fiyat Değişimi (7 G) -%26,82 Fiyat Değişimi (7 G) -%26,82

CyreneAI (CYAI) canlı fiyatı --. CYAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CYAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CYAI son bir saatte -%0,14 değişim gösterdi, 24 saatte +%22,12 ve son 7 günde -%26,82 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

CyreneAI (CYAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 130,63K$ 130,63K $ 130,63K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 130,63K$ 130,63K $ 130,63K Dolaşım Arzı 999,85M 999,85M 999,85M Toplam Arz 999.850.900,815509 999.850.900,815509 999.850.900,815509

Şu anki CyreneAI piyasa değeri $ 130,63K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CYAI arzı 999,85M olup, toplam arzı 999850900.815509. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 130,63K.