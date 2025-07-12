Daku V2 Fiyatı (DAKU)
Daku V2 (DAKU), şu anda 0,02942651 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 29,56M USD piyasa değerine sahiptir. DAKU / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Daku V2 / USD fiyat değişimi, $ -0,00073834053721226.
Son 30 gün içerisinde, Daku V2 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Daku V2 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Daku V2 / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,00073834053721226
|-%2,44
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Daku V2 fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,09
-%2,44
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
DAKU V2 is the fearless next chapter of the original Web3 watchdog, built on the Solana blockchain. More than just a memecoin, it’s a mission-driven movement aimed at protecting investors in the often chaotic world of decentralized finance. Upgraded from its first version, DAKU V2 is designed to actively detect scams, expose rugpulls, and stand guard over the crypto community. It acts as a decentralized guardian, promoting transparency, integrity, and investor safety across the Solana ecosystem. Powered by its passionate community, DAKU V2 evolves with every block to stay ahead of bad actors. In a space where trust is fragile and hype often outweighs substance, DAKU V2 is a signal of strength, accountability, and unity. It isn’t just another token — it’s a statement: that honesty and vigilance still matter in crypto. Join the DAKU V2 mission and be part of a smarter, safer, and more secure Web3 future.
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|1 DAKU / VND
₫774,35861065
|1 DAKU / AUD
A$0,0447282952
|1 DAKU / GBP
￡0,0217756174
|1 DAKU / EUR
€0,0250125335
|1 DAKU / USD
$0,02942651
|1 DAKU / MYR
RM0,1250626675
|1 DAKU / TRY
₺1,1817686416
|1 DAKU / JPY
¥4,32569697
|1 DAKU / RUB
₽2,2967391055
|1 DAKU / INR
₹2,5253830882
|1 DAKU / IDR
Rp474,6210625853
|1 DAKU / KRW
₩40,5882795081
|1 DAKU / PHP
₱1,6620092848
|1 DAKU / EGP
￡E.1,4563179799
|1 DAKU / BRL
R$0,1636113956
|1 DAKU / CAD
C$0,0400200536
|1 DAKU / BDT
৳3,5770865556
|1 DAKU / NGN
₦44,9946051155
|1 DAKU / UAH
₴1,2291453227
|1 DAKU / VES
Bs3,35462214
|1 DAKU / CLP
$28,13174356
|1 DAKU / PKR
Rs8,3691937091
|1 DAKU / KZT
₸15,2785382571
|1 DAKU / THB
฿0,9545959844
|1 DAKU / TWD
NT$0,8604311524
|1 DAKU / AED
د.إ0,1079952917
|1 DAKU / CHF
Fr0,0232469429
|1 DAKU / HKD
HK$0,2307038384
|1 DAKU / MAD
.د.م0,26483859
|1 DAKU / MXN
$0,5485101464
|1 DAKU / PLN
zł0,1071124964
|1 DAKU / RON
лв0,1277110534
|1 DAKU / SEK
kr0,2813174356
|1 DAKU / BGN
лв0,0491422717
|1 DAKU / HUF
Ft10,0603352388
|1 DAKU / CZK
Kč0,6206050959
|1 DAKU / KWD
د.ك0,00897508555
|1 DAKU / ILS
₪0,0979902783