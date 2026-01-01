Bugünkü Dark Horse Fiyatı

Bugünkü Dark Horse (DARKHORSE) fiyatı $ 0,00026644 olup, son 24 saatte % 48,46 değişim gösterdi. Mevcut DARKHORSE / USD dönüşüm oranı DARKHORSE başına $ 0,00026644 şeklindedir.

Dark Horse, şu anda piyasa değeri açısından $ 266.037 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,49M DARKHORSE şeklindedir. Son 24 saat içinde DARKHORSE, $ 0,00011348 (en düşük) ile $ 0,00038238 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00038238 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00010623 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DARKHORSE, son bir saatte -%11,54 ve son 7 günde +%44,09 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Dark Horse (DARKHORSE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 266,04K$ 266,04K $ 266,04K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 266,04K$ 266,04K $ 266,04K Dolaşım Arzı 998,49M 998,49M 998,49M Toplam Arz 998.491.915,368749 998.491.915,368749 998.491.915,368749

Şu anki Dark Horse piyasa değeri $ 266,04K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DARKHORSE arzı 998,49M olup, toplam arzı 998491915.368749. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 266,04K.