Bugünkü DashPay Fiyatı

Bugünkü DashPay (DASHPAY) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 1,69 değişim gösterdi. Mevcut DASHPAY / USD dönüşüm oranı DASHPAY başına $ 0 şeklindedir.

DashPay, şu anda piyasa değeri açısından $ 10.689,59 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,94M DASHPAY şeklindedir. Son 24 saat içinde DASHPAY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DASHPAY, son bir saatte -%0,36 ve son 7 günde -%22,40 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

DashPay (DASHPAY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 10,69K$ 10,69K $ 10,69K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,69K$ 10,69K $ 10,69K Dolaşım Arzı 999,94M 999,94M 999,94M Toplam Arz 999.941.612,011617 999.941.612,011617 999.941.612,011617

