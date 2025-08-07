DAWG Hakkında Daha Fazla Bilgi

DAWG Fiyat Bilgileri

DAWG Resmi Websitesi

DAWG Token Ekonomisi

DAWG Fiyat Tahmini

Dawg Coin Logosu

Dawg Coin Fiyatı (DAWG)

Listelenmedi

Dawg Coin (DAWG) Canlı Fiyat Grafiği

$0.00013014
+1.80%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Dawg Coin (DAWG) Fiyatı

Dawg Coin (DAWG), şu anda 0.00013028 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0.00 USD piyasa değerine sahiptir. DAWG / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Dawg Coin Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+1.93%
Dawg Coin 24 saatlik fiyat değişimi
0.00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki DAWG / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, DAWG fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Dawg Coin (DAWG) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Dawg Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Dawg Coin / USD fiyat değişimi, $ +0.0000174752.
Son 60 gün içerisinde, Dawg Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.0000113224.
Son 90 gün içerisinde, Dawg Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.0000519841608449778.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+1.93%
30 Gün$ +0.0000174752+13.41%
60 Gün$ -0.0000113224-8.69%
90 Gün$ -0.0000519841608449778-28.52%

Dawg Coin (DAWG) Fiyat Analizi

En güncel Dawg Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.00012719

$ 0.00013136

$ 0.01373682

-0.39%

+1.93%

+2.68%

Dawg Coin (DAWG) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00

--

0.00

Dawg Coin (DAWG) Nedir?

Dawg is a Memecoin on the Ethereum Blockchain which offers staking

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Dawg Coin (DAWG) Kaynağı

Resmi Websitesi

Dawg Coin (DAWG) Token Ekonomisi

Dawg Coin (DAWG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DAWG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Dawg Coin (DAWG) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

