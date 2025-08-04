Decimated (DIO) Nedir?

Fracture Labs is a team of veteran game developers who are creating an open world survival game with a blockchain based economy, called DECIMATED. The team is creating a 64km2 map in Unreal Engine 4, where players can choose to play a human citizen or a cyborg cop, and must compete with each other to earn cryptocurrency (DIO) in a massive persistent online world.

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Decimated (DIO) Kaynağı Resmi Websitesi

Decimated (DIO) Token Ekonomisi

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