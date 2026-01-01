Bugünkü DeepBrain Chain Fiyatı

Bugünkü DeepBrain Chain (DBC) fiyatı $ 0,00019972 olup, son 24 saatte % 9,35 değişim gösterdi. Mevcut DBC / USD dönüşüm oranı DBC başına $ 0,00019972 şeklindedir.

DeepBrain Chain, şu anda piyasa değeri açısından $ 639.094 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,20B DBC şeklindedir. Son 24 saat içinde DBC, $ 0,00018042 (en düşük) ile $ 0,00021472 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,66203 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000135 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DBC, son bir saatte -%0,14 ve son 7 günde +%31,42 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

DeepBrain Chain (DBC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 639,09K$ 639,09K $ 639,09K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,00M$ 2,00M $ 2,00M Dolaşım Arzı 3,20B 3,20B 3,20B Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki DeepBrain Chain piyasa değeri $ 639,09K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DBC arzı 3,20B olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,00M.