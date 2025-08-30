DeepLink Protocol (DLC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00001972 $ 0,00001972 $ 0,00001972 24 sa Düşük $ 0,00001993 $ 0,00001993 $ 0,00001993 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00001972$ 0,00001972 $ 0,00001972 24 sa Yüksek $ 0,00001993$ 0,00001993 $ 0,00001993 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00066148$ 0,00066148 $ 0,00066148 En Düşük Fiyat $ 0,00001969$ 0,00001969 $ 0,00001969 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,52 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,70 Fiyat Değişimi (7 G) -%2,14 Fiyat Değişimi (7 G) -%2,14

DeepLink Protocol (DLC) canlı fiyatı $0,00001976. DLC, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00001972 ve en yüksek $ 0,00001993 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DLC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00066148, en düşük fiyatı ise $ 0,00001969 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DLC son bir saatte -%0,52 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,70 ve son 7 günde -%2,14 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

DeepLink Protocol (DLC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 260,46K$ 260,46K $ 260,46K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,98M$ 1,98M $ 1,98M Dolaşım Arzı 13,18B 13,18B 13,18B Toplam Arz 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Şu anki DeepLink Protocol piyasa değeri $ 260,46K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DLC arzı 13,18B olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,98M.