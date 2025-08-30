DeepLink Protocol Fiyatı (DLC)
DeepLink Protocol (DLC) canlı fiyatı $0,00001976. DLC, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00001972 ve en yüksek $ 0,00001993 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DLC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00066148, en düşük fiyatı ise $ 0,00001969 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, DLC son bir saatte -%0,52 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,70 ve son 7 günde -%2,14 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki DeepLink Protocol piyasa değeri $ 260,46K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DLC arzı 13,18B olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,98M.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%0,70
|30 Gün
|$ -0,0000077016
|-%38,97
|60 Gün
|$ -0,0000091850
|-%46,48
|90 Gün
|$ -0,00005408310132938162
|-%73,24
DeepLink Protocol – Decentralized Cloud Gaming & AI Infrastructure Project : DeepLink Protocol= AI + DePIN + AI Agent+ Cloud Game + GPU. DeepLink Protocol is a decentralized cloud gaming protocol driven by AI and blockchain technology. DeepLink's AI Agent can interpret user intentions, provide real-time guidance through game levels and enhance player performance for a more seamless experience. The ultimate combination of narratives, bringing AI, Gaming, GPUs, Real World Asset Tokenization, and Decentralized Physical Infrastructure Networks together into ONE project. DeepLink offers ultra-low latency gaming rendering technology that supports a wide array of applications, such as cloud esports, cloud internet cafes, cloud-based 3A games, blockchain integrated gaming and cloud VR/AR/XR, among others. The DeepLink protocol, enhanced by AI technology, can improve the rendering resolution and clarity of games. DeepLink comprises of two components: the DeepLink Protocol and DeepLink Software. Each of these components utilizes the DeepLink token for payment DeepLink Protocol is a decentralized AI cloud gaming protocol, Combining AI and blockchain technology to provide ultra-low latency game rendering technology. DeepLink Software is a game remote control software and cloud gaming platform developed based on DeepLink Protocol.
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|08-29 11:32:51
|Sektör Haberleri
PYTH 在 24 小時內飆升超過 100%，可能受到升級為「美國經濟數據基礎設施」的推動
|08-28 18:39:00
|Sektör Haberleri
SOL 突破 $215，創下 206 天新高，SOL/BTC 和 SOL/ETH 匯率持續走強
|08-28 16:50:00
|Sektör Haberleri
Toplam Stablecoin Piyasa Değeri 280 Milyar Doları Aşarak Yeni Bir Tüm Zamanların En Yükseğini Belirledi
|08-28 15:25:00
|Sektör Haberleri
Ethereum 在 8 月份迄今已上漲 20.6%，有望創下歷史上第四個正增長的 8 月
|08-28 05:13:00
|Sektör Haberleri
Tether ve Circle bugün toplam 1,25 milyar dolar değerinde stablecoin basarken, kripto ekosistemine kademeli olarak fon akışı devam ediyor
|08-27 15:39:00
|Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 455 milyon dolar net giriş görürken, Bitcoin spot ETF'leri 88,10 milyon dolar net giriş kaydetti
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir.