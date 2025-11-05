Degen Express (DEGEX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00002612 $ 0,00002612 $ 0,00002612 24 sa Düşük $ 0,00003137 $ 0,00003137 $ 0,00003137 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00002612$ 0,00002612 $ 0,00002612 24 sa Yüksek $ 0,00003137$ 0,00003137 $ 0,00003137 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0001051$ 0,0001051 $ 0,0001051 En Düşük Fiyat $ 0,00002612$ 0,00002612 $ 0,00002612 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,72 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%8,74 Fiyat Değişimi (7 G) -%23,95 Fiyat Değişimi (7 G) -%23,95

Degen Express (DEGEX) canlı fiyatı $0,00002791. DEGEX, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00002612 ve en yüksek $ 0,00003137 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DEGEX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0001051, en düşük fiyatı ise $ 0,00002612 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DEGEX son bir saatte -%0,72 değişim gösterdi, 24 saatte -%8,74 ve son 7 günde -%23,95 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Degen Express (DEGEX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 25,39K$ 25,39K $ 25,39K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 26,59K$ 26,59K $ 26,59K Dolaşım Arzı 908,51M 908,51M 908,51M Toplam Arz 951.371.042,3602728 951.371.042,3602728 951.371.042,3602728

Şu anki Degen Express piyasa değeri $ 25,39K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DEGEX arzı 908,51M olup, toplam arzı 951371042.3602728. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 26,59K.