Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Nedir?

Deq is a decentralized finance application that offers native liquid staking for Avail tokens on the Ethereum L1 chain. It allows users to mint stAVAIL tokens using Avail ERC20 tokens, which accrue staking rewards from the Avail data availability chain. stAVAIL tokens are an yield-bearing asset that can then be seamlessly used in other decentralized finance applications such as lending and options markets as a non-rebasing token.

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Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Kaynağı Resmi Websitesi

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Token Ekonomisi

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STAVAIL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!