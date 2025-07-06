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DFDV xStock Fiyatı (DFDVX)

DFDV xStock (DFDVX) Canlı Fiyat Grafiği

$24,1
$24,1$24,1
%0,001D
USD

Bugünkü DFDV xStock (DFDVX) Fiyatı

DFDV xStock (DFDVX), şu anda 24,1 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 276,74K USD piyasa değerine sahiptir. DFDVX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

DFDV xStock Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,04
DFDV xStock 24 saatlik fiyat değişimi
11,49K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında DFDV xStock (DFDVX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, DFDV xStock / USD fiyat değişimi, $ -0,01097137416172.
Son 30 gün içerisinde, DFDV xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, DFDV xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, DFDV xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,01097137416172-%0,04
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

DFDV xStock (DFDVX) Fiyat Analizi

En güncel DFDV xStock fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 24,06
$ 24,06$ 24,06

$ 24,17
$ 24,17$ 24,17

$ 24,17
$ 24,17$ 24,17

-%0,08

-%0,04

--

DFDV xStock (DFDVX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 276,74K
$ 276,74K$ 276,74K

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11,49K
11,49K 11,49K

DFDV xStock (DFDVX) Nedir?

For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that. xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock. xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token.

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DFDV xStock (DFDVX) Kaynağı

Resmi Websitesi

DFDV xStock (DFDVX) Token Ekonomisi

DFDV xStock (DFDVX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DFDVX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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DFDVX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DFDVX / VND
634.191,5
1 DFDVX / AUD
A$36,632
1 DFDVX / GBP
17,593
1 DFDVX / EUR
20,244
1 DFDVX / USD
$24,1
1 DFDVX / MYR
RM101,702
1 DFDVX / TRY
959,903
1 DFDVX / JPY
¥3.470,4
1 DFDVX / RUB
1.894,26
1 DFDVX / INR
2.067,78
1 DFDVX / IDR
Rp388.709,623
1 DFDVX / KRW
32.833,599
1 DFDVX / PHP
1.361,891
1 DFDVX / EGP
￡E.1.186,925
1 DFDVX / BRL
R$130,622
1 DFDVX / CAD
C$32,776
1 DFDVX / BDT
2.955,383
1 DFDVX / NGN
36.850,105
1 DFDVX / UAH
1.004,729
1 DFDVX / VES
Bs2.626,9
1 DFDVX / CLP
$22.413
1 DFDVX / PKR
Rs6.838,616
1 DFDVX / KZT
12.512,961
1 DFDVX / THB
฿778,189
1 DFDVX / TWD
NT$696,972
1 DFDVX / AED
د.إ88,447
1 DFDVX / CHF
Fr19,039
1 DFDVX / HKD
HK$188,944
1 DFDVX / MAD
.د.م216,177
1 DFDVX / MXN
$448,983
1 DFDVX / PLN
86,76
1 DFDVX / RON
лв103,389
1 DFDVX / SEK
kr230,396
1 DFDVX / BGN
лв40,006
1 DFDVX / HUF
Ft8.166,526
1 DFDVX / CZK
504,172
1 DFDVX / KWD
د.ك7,3505
1 DFDVX / ILS
80,494