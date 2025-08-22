DIEM Hakkında Daha Fazla Bilgi

Diem Fiyatı (DIEM)

1 DIEM / USD Canlı Fiyatı:

$252.62
+20.00%1D
Diem (DIEM) Canlı Fiyat Grafiği
Diem (DIEM) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 179.11
24 sa Düşük
$ 267.84
24 sa Yüksek

$ 179.11
$ 267.84
$ 347.15
$ 179.11
+17.90%

+13.21%

--

--

Diem (DIEM) canlı fiyatı $249.36. DIEM, son 24 saat içinde en düşük $ 179.11 ve en yüksek $ 267.84 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DIEM için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 347.15, en düşük fiyatı ise $ 179.11 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DIEM son bir saatte +17.90% değişim gösterdi, 24 saatte +13.21% ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Diem (DIEM) Piyasa Bilgileri

$ 8.34M
--
$ 8.35M
33.67K
33,674.50914918628
Şu anki Diem piyasa değeri $ 8.34M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DIEM arzı 33.67K olup, toplam arzı 33674.50914918628. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8.35M.

Diem (DIEM) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Diem / USD fiyat değişimi, $ +29.1.
Son 30 gün içerisinde, Diem / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Diem / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Diem / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +29.1+13.21%
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Diem (DIEM) Nedir?

DIEM transforms AI compute from a service you rent into an onchain asset you own: tokenized intelligence. Each Diem token represents $1 per day of Venice API capacity that never expires and never changes value. DIEM are ERC20 tokens on Base and can be transferred, traded, and staked. DIEM can only be minted by locking staked VVV (sVVV), making DIEM and VVV a foundational assets for onchain AI. Tokenizing intelligence with DIEM creates new possibilities: Developers/agents: 1 DIEM = $1/day Venice API access, forever VVV holders: Monetize unused compute as DIEM → earn yield → buy back later to unlock VVV Apps: Fixed AI costs, guaranteed capacity, no variable API bills Onchain economy: Agents own their intelligence, DeFi collateralizes compute Minting DIEM with VVV creates a brand-new onchain building block for AI – programmable, composable compute

Diem (DIEM) Kaynağı

Resmi Websitesi

Diem Fiyat Tahmini (USD)

Diem (DIEM) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Diem (DIEM) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Diem için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Diem fiyat tahminini hemen kontrol edin!

DIEM Varlığından Yerel Para Birimlerine

Diem (DIEM) Token Ekonomisi

Diem (DIEM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DIEM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Diem (DIEM) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Diem (DIEM) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı DIEM fiyatı, 249.36 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
DIEM / USD güncel fiyatı nedir?
DIEM / USD güncel fiyatı $ 249.36. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Diem varlığının piyasa değeri nedir?
DIEM piyasa değeri $ 8.34M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki DIEM arzı nedir?
Dolaşımdaki DIEM arzı, 33.67K USD.
DIEM için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
DIEM, ATH fiyatı olan 347.15 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük DIEM fiyatı (ATL) nedir?
DIEM, ATL fiyatı olan 179.11 USD değerine düştü.
DIEM işlem hacmi nedir?
DIEM için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
DIEM bu yıl daha da yükselir mi?
DIEM piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için DIEM fiyat tahminine göz atın.
