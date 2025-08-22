Diem (DIEM) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 179.11 $ 179.11 $ 179.11 24 sa Düşük $ 267.84 $ 267.84 $ 267.84 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 179.11$ 179.11 $ 179.11 24 sa Yüksek $ 267.84$ 267.84 $ 267.84 Tüm Zamanların En Yükseği $ 347.15$ 347.15 $ 347.15 En Düşük Fiyat $ 179.11$ 179.11 $ 179.11 Fiyat Değişimi (1 Sa) +17.90% Fiyat Değişimi (1 Gün) +13.21% Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Diem (DIEM) canlı fiyatı $249.36. DIEM, son 24 saat içinde en düşük $ 179.11 ve en yüksek $ 267.84 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DIEM için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 347.15, en düşük fiyatı ise $ 179.11 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DIEM son bir saatte +17.90% değişim gösterdi, 24 saatte +13.21% ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Diem (DIEM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8.34M$ 8.34M $ 8.34M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8.35M$ 8.35M $ 8.35M Dolaşım Arzı 33.67K 33.67K 33.67K Toplam Arz 33,674.50914918628 33,674.50914918628 33,674.50914918628

Şu anki Diem piyasa değeri $ 8.34M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DIEM arzı 33.67K olup, toplam arzı 33674.50914918628. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8.35M.