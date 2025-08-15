DIGG Hakkında Daha Fazla Bilgi

DIGG Fiyat Bilgileri

DIGG Resmi Websitesi

DIGG Token Ekonomisi

DIGG Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

DIGG Logosu

DIGG Fiyatı (DIGG)

Listelenmedi

DIGG (DIGG) Canlı Fiyat Grafiği

$617,17
$617,17$617,17
-%3,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü DIGG (DIGG) Fiyatı

DIGG (DIGG), şu anda 618,01 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 155,79K USD piyasa değerine sahiptir. DIGG / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

DIGG Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%3,09
DIGG 24 saatlik fiyat değişimi
252,42 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki DIGG / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, DIGG fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında DIGG (DIGG) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, DIGG / USD fiyat değişimi, $ -19,7596014827993.
Son 30 gün içerisinde, DIGG / USD fiyat değişimi, $ +45,3756538220.
Son 60 gün içerisinde, DIGG / USD fiyat değişimi, $ -42,5556741920.
Son 90 gün içerisinde, DIGG / USD fiyat değişimi, $ +52,243053074021.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -19,7596014827993-%3,09
30 Gün$ +45,3756538220+%7,34
60 Gün$ -42,5556741920-%6,88
90 Gün$ +52,243053074021+%9,23

DIGG (DIGG) Fiyat Analizi

En güncel DIGG fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 606,58
$ 606,58$ 606,58

$ 638,93
$ 638,93$ 638,93

$ 93.638
$ 93.638$ 93.638

+%0,73

-%3,09

+%3,03

DIGG (DIGG) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 155,79K
$ 155,79K$ 155,79K

--
----

252,42
252,42 252,42

DIGG (DIGG) Nedir?

At launch, DIGG was a rebase token pegged to the BTC price. However, over a series of governance actions within BadgerDAO, DIGG has ceased to be a rebase token, and is now freely floating. Primary liquidity for DIGG is now on the Balancer AMM, primarily the DIGG / WBTC / graviAURA pool [link: https://app.balancer.fi/#/pool/0x8eb6c82c3081bbbd45dcac5afa631aac53478b7c000100000000000000000270]

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

DIGG (DIGG) Kaynağı

Resmi Websitesi

DIGG (DIGG) Token Ekonomisi

DIGG (DIGG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DIGG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: DIGG (DIGG) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

DIGG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DIGG / VND
16.262.933,15
1 DIGG / AUD
A$945,5553
1 DIGG / GBP
451,1473
1 DIGG / EUR
525,3085
1 DIGG / USD
$618,01
1 DIGG / MYR
RM2.601,8221
1 DIGG / TRY
25.245,7085
1 DIGG / JPY
¥90.847,47
1 DIGG / ARS
ARS$802.609,587
1 DIGG / RUB
49.286,2975
1 DIGG / INR
54.205,6571
1 DIGG / IDR
Rp9.967.901,8303
1 DIGG / KRW
859.540,6682
1 DIGG / PHP
35.331,6317
1 DIGG / EGP
￡E.29.843,7029
1 DIGG / BRL
R$3.343,4341
1 DIGG / CAD
C$852,8538
1 DIGG / BDT
75.119,1155
1 DIGG / NGN
947.866,6574
1 DIGG / UAH
25.647,415
1 DIGG / VES
Bs82.813,34
1 DIGG / CLP
$596.379,65
1 DIGG / PKR
Rs175.020,432
1 DIGG / KZT
332.798,385
1 DIGG / THB
฿20.054,4245
1 DIGG / TWD
NT$18.558,8403
1 DIGG / AED
د.إ2.268,0967
1 DIGG / CHF
Fr494,408
1 DIGG / HKD
HK$4.845,1984
1 DIGG / AMD
֏236.870,8728
1 DIGG / MAD
.د.م5.562,09
1 DIGG / MXN
$11.612,4079
1 DIGG / PLN
2.255,7365
1 DIGG / RON
лв2.682,1634
1 DIGG / SEK
kr5.920,5358
1 DIGG / BGN
лв1.032,0767
1 DIGG / HUF
Ft209.703,1532
1 DIGG / CZK
12.990,5702
1 DIGG / KWD
د.ك188,49305
1 DIGG / ILS
2.088,8738