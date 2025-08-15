DIGG (DIGG) Nedir?

At launch, DIGG was a rebase token pegged to the BTC price. However, over a series of governance actions within BadgerDAO, DIGG has ceased to be a rebase token, and is now freely floating. Primary liquidity for DIGG is now on the Balancer AMM, primarily the DIGG / WBTC / graviAURA pool [link: https://app.balancer.fi/#/pool/0x8eb6c82c3081bbbd45dcac5afa631aac53478b7c000100000000000000000270]

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

DIGG (DIGG) Kaynağı Resmi Websitesi

DIGG (DIGG) Token Ekonomisi

DIGG (DIGG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DIGG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!