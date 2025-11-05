Digichain Agent (DIGI1) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,03 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%10,24 Fiyat Değişimi (7 G) -%19,69 Fiyat Değişimi (7 G) -%19,69

Digichain Agent (DIGI1) canlı fiyatı --. DIGI1, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DIGI1 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DIGI1 son bir saatte +%0,03 değişim gösterdi, 24 saatte -%10,24 ve son 7 günde -%19,69 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Digichain Agent (DIGI1) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 14,36K$ 14,36K $ 14,36K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 14,36K$ 14,36K $ 14,36K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Digichain Agent piyasa değeri $ 14,36K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DIGI1 arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 14,36K.