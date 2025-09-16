GOLD Hakkında Daha Fazla Bilgi

Digital Gold (GOLD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00001583
$ 0,00001583$ 0,00001583
24 sa Düşük
$ 0,00007471
$ 0,00007471$ 0,00007471
24 sa Yüksek

$ 0,00001583
$ 0,00001583$ 0,00001583

$ 0,00007471
$ 0,00007471$ 0,00007471

$ 0,00007471
$ 0,00007471$ 0,00007471

$ 0,00001583
$ 0,00001583$ 0,00001583

-%1,52

-%55,59

--

--

Digital Gold (GOLD) canlı fiyatı $0,00003249. GOLD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00001583 ve en yüksek $ 0,00007471 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GOLD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00007471, en düşük fiyatı ise $ 0,00001583 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GOLD son bir saatte -%1,52 değişim gösterdi, 24 saatte -%55,59 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Digital Gold (GOLD) Piyasa Bilgileri

$ 32,49K
$ 32,49K$ 32,49K

--
----

$ 32,49K
$ 32,49K$ 32,49K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Digital Gold piyasa değeri $ 32,49K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GOLD arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 32,49K.

Digital Gold (GOLD) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Digital Gold / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Digital Gold / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Digital Gold / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Digital Gold / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%55,59
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Digital Gold (GOLD) Nedir?

$GOLD – Gold, but On-Chain. For thousands of years, gold has been the ultimate store of value. Today, we bring that same timeless trust to the blockchain. $GOLD is not just a token—it’s digital scarcity backed by the philosophy of hard money, now with the speed, security, and transparency of decentralized finance. Accessible, borderless, and liquid 24/7, $GOLD is the modern evolution of wealth preservation. No vaults, no borders, no middlemen—just pure, on-chain gold for the digital age.

Digital Gold (GOLD) Kaynağı

Resmi Websitesi

Digital Gold Fiyat Tahmini (USD)

Digital Gold (GOLD) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Digital Gold (GOLD) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Digital Gold için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Digital Gold fiyat tahminini hemen kontrol edin!

GOLD Varlığından Yerel Para Birimlerine

Digital Gold (GOLD) Token Ekonomisi

Digital Gold (GOLD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GOLD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Digital Gold (GOLD) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Digital Gold (GOLD) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı GOLD fiyatı, 0,00003249 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
GOLD / USD güncel fiyatı nedir?
GOLD / USD güncel fiyatı $ 0,00003249. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Digital Gold varlığının piyasa değeri nedir?
GOLD piyasa değeri $ 32,49K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki GOLD arzı nedir?
Dolaşımdaki GOLD arzı, 1,00B USD.
GOLD için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
GOLD, ATH fiyatı olan 0,00007471 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük GOLD fiyatı (ATL) nedir?
GOLD, ATL fiyatı olan 0,00001583 USD değerine düştü.
GOLD işlem hacmi nedir?
GOLD için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
GOLD bu yıl daha da yükselir mi?
GOLD piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için GOLD fiyat tahminine göz atın.
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.