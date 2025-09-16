Digital Gold (GOLD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00001583 24 sa Yüksek $ 0,00007471 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00007471 En Düşük Fiyat $ 0,00001583 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,52 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%55,59 Fiyat Değişimi (7 G) --

Digital Gold (GOLD) canlı fiyatı $0,00003249. GOLD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00001583 ve en yüksek $ 0,00007471 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GOLD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00007471, en düşük fiyatı ise $ 0,00001583 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GOLD son bir saatte -%1,52 değişim gösterdi, 24 saatte -%55,59 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Digital Gold (GOLD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 32,49K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 32,49K Dolaşım Arzı 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki Digital Gold piyasa değeri $ 32,49K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GOLD arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 32,49K.