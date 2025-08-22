dihcoin (DIH) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00035465 $ 0,00035465 $ 0,00035465 24 sa Düşük $ 0,00064411 $ 0,00064411 $ 0,00064411 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00035465$ 0,00035465 $ 0,00035465 24 sa Yüksek $ 0,00064411$ 0,00064411 $ 0,00064411 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00064411$ 0,00064411 $ 0,00064411 En Düşük Fiyat $ 0,00035465$ 0,00035465 $ 0,00035465 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%4,93 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%2,35 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

dihcoin (DIH) canlı fiyatı $0,00042264. DIH, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00035465 ve en yüksek $ 0,00064411 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DIH için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00064411, en düşük fiyatı ise $ 0,00035465 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DIH son bir saatte -%4,93 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,35 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

dihcoin (DIH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 422,64K$ 422,64K $ 422,64K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 422,64K$ 422,64K $ 422,64K Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.992.554,855552 999.992.554,855552 999.992.554,855552

Şu anki dihcoin piyasa değeri $ 422,64K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DIH arzı 999,99M olup, toplam arzı 999992554.855552. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 422,64K.