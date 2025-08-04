Dimes (DIME) Nedir?

$dime is the currency of culture & connection Value creation eats value extraction. Actions dominate words. We empower through technology and community, where actions outweigh words and transparency isn't optional. * With humility as our foundation. * With $DIME as our tool. * With Base as our canvas. We are artists, creators, entrepreneurs, dreamers—connected through tokenization. We Build on Base one connection at a time.

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Dimes (DIME) Kaynağı Resmi Websitesi

Dimes (DIME) Token Ekonomisi

Dimes (DIME) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DIME tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!