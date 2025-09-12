DINO Hakkında Daha Fazla Bilgi

DINO Fiyat Bilgileri

DINO Resmi Websitesi

DINO Token Ekonomisi

DINO Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

DINO Logosu

DINO Fiyatı (DINO)

Listelenmedi

1 DINO / USD Canlı Fiyatı:

$0,00024839
$0,00024839$0,00024839
+%3,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
DINO (DINO) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-12 13:49:32 (UTC+8)

DINO (DINO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00597972
$ 0,00597972$ 0,00597972

$ 0
$ 0$ 0

+%0,04

+%3,06

+%0,47

+%0,47

DINO (DINO) canlı fiyatı --. DINO, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DINO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00597972, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DINO son bir saatte +%0,04 değişim gösterdi, 24 saatte +%3,06 ve son 7 günde +%0,47 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

DINO (DINO) Piyasa Bilgileri

$ 243,42K
$ 243,42K$ 243,42K

--
----

$ 243,42K
$ 243,42K$ 243,42K

980,00M
980,00M 980,00M

980.000.000,0
980.000.000,0 980.000.000,0

Şu anki DINO piyasa değeri $ 243,42K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DINO arzı 980,00M olup, toplam arzı 980000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 243,42K.

DINO (DINO) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, DINO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, DINO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, DINO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, DINO / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%3,06
30 Gün$ 0-%34,95
60 Gün$ 0-%64,01
90 Gün$ 0--

DINO (DINO) Nedir?

Dino Coins — a term used to describe Layer 1 projects from previous market cycles — have seen a surge in attention. Positioned at the intersection of nostalgia and innovation, $DINO aims to build on this momentum while delivering a unique and community-centred experience. The Dino Corp. has selected Hedera as the foundation for this initiative, recognizing its unparalleled efficiency and unmatched scalability. The Hedera network's speed, low fees, and commitment to environmental responsibility make it an ideal platform for projects that require reliability at scale.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

DINO (DINO) Kaynağı

Resmi Websitesi

DINO Fiyat Tahmini (USD)

DINO (DINO) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? DINO (DINO) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak DINO için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

DINO fiyat tahminini hemen kontrol edin!

DINO Varlığından Yerel Para Birimlerine

DINO (DINO) Token Ekonomisi

DINO (DINO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DINO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: DINO (DINO) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü DINO (DINO) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı DINO fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
DINO / USD güncel fiyatı nedir?
DINO / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
DINO varlığının piyasa değeri nedir?
DINO piyasa değeri $ 243,42K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki DINO arzı nedir?
Dolaşımdaki DINO arzı, 980,00M USD.
DINO için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
DINO, ATH fiyatı olan 0,00597972 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük DINO fiyatı (ATL) nedir?
DINO, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
DINO işlem hacmi nedir?
DINO için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
DINO bu yıl daha da yükselir mi?
DINO piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için DINO fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-12 13:49:32 (UTC+8)

DINO (DINO) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-11 22:05:00Sektör Haberleri
美國8月未經調整CPI年率錄得2.9%，符合市場預期
09-11 17:57:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 90 Günlük Zirveye Ulaştı, Şu Anda 67'de
09-11 14:45:00Sektör Haberleri
Dün, ABD spot Bitcoin ETF'si 741,5 milyon dolar net giriş görürken, Ethereum ETF'si 171,5 milyon dolar net giriş gördü
09-11 06:45:00Sektör Haberleri
Bitcoin çekimleri yeniden başladı, son 24 saatte CEX'ten 2.918,57 BTC net çıkış oldu
09-11 04:54:00Sektör Haberleri
SEC Başkanı: Blok Zinciri ve Yapay Zekanın Birleşimi Yeni Bir Refah Getirecek, SEC Mevcut Fırsatları Değerlendirmeye Kararlı
09-10 13:05:00Sektör Haberleri
Altcoin rallisi "kısa ömürlü" olabilir, kripto piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.