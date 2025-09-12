DINO (DINO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00597972$ 0,00597972 $ 0,00597972 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,04 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%3,06 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,47 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,47

DINO (DINO) canlı fiyatı --. DINO, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DINO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00597972, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DINO son bir saatte +%0,04 değişim gösterdi, 24 saatte +%3,06 ve son 7 günde +%0,47 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

DINO (DINO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 243,42K$ 243,42K $ 243,42K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 243,42K$ 243,42K $ 243,42K Dolaşım Arzı 980,00M 980,00M 980,00M Toplam Arz 980.000.000,0 980.000.000,0 980.000.000,0

Şu anki DINO piyasa değeri $ 243,42K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DINO arzı 980,00M olup, toplam arzı 980000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 243,42K.