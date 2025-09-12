DINO Hakkında Daha Fazla Bilgi

DINO Fiyat Bilgileri

DINO Resmi Websitesi

DINO Token Ekonomisi

DINO Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

DinoLFG Logosu

DinoLFG Fiyatı (DINO)

Listelenmedi

1 DINO / USD Canlı Fiyatı:

$0,00120372
$0,00120372$0,00120372
+%1,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
DinoLFG (DINO) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-12 13:47:47 (UTC+8)

DinoLFG (DINO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00116576
$ 0,00116576$ 0,00116576
24 sa Düşük
$ 0,00138413
$ 0,00138413$ 0,00138413
24 sa Yüksek

$ 0,00116576
$ 0,00116576$ 0,00116576

$ 0,00138413
$ 0,00138413$ 0,00138413

$ 0,162465
$ 0,162465$ 0,162465

$ 0,00111659
$ 0,00111659$ 0,00111659

-%13,01

+%1,57

-%11,19

-%11,19

DinoLFG (DINO) canlı fiyatı $0,00119914. DINO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00116576 ve en yüksek $ 0,00138413 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DINO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,162465, en düşük fiyatı ise $ 0,00111659 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DINO son bir saatte -%13,01 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,57 ve son 7 günde -%11,19 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

DinoLFG (DINO) Piyasa Bilgileri

$ 375,27K
$ 375,27K$ 375,27K

--
----

$ 399,71K
$ 399,71K$ 399,71K

312,95M
312,95M 312,95M

333.333.333,0
333.333.333,0 333.333.333,0

Şu anki DinoLFG piyasa değeri $ 375,27K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DINO arzı 312,95M olup, toplam arzı 333333333.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 399,71K.

DinoLFG (DINO) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, DinoLFG / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, DinoLFG / USD fiyat değişimi, $ -0,0004438316.
Son 60 gün içerisinde, DinoLFG / USD fiyat değişimi, $ -0,0004360479.
Son 90 gün içerisinde, DinoLFG / USD fiyat değişimi, $ -0,0003705801942060945.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%1,57
30 Gün$ -0,0004438316-%37,01
60 Gün$ -0,0004360479-%36,36
90 Gün$ -0,0003705801942060945-%23,60

DinoLFG (DINO) Nedir?

$Dino is a Meme Coin with very strong utility.We are aiming to bring a lot of use cases and utility to $Dino holders, all you need to do is sit back and relax. In $Dino, our focus is to build a strong Community, this is why we plan to hold many games and give our users many Crypto tips which can be found on our Telegram and Twitter on a regular basis.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

DinoLFG (DINO) Kaynağı

Resmi Websitesi

DinoLFG Fiyat Tahmini (USD)

DinoLFG (DINO) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? DinoLFG (DINO) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak DinoLFG için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

DinoLFG fiyat tahminini hemen kontrol edin!

DINO Varlığından Yerel Para Birimlerine

DinoLFG (DINO) Token Ekonomisi

DinoLFG (DINO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DINO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: DinoLFG (DINO) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü DinoLFG (DINO) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı DINO fiyatı, 0,00119914 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
DINO / USD güncel fiyatı nedir?
DINO / USD güncel fiyatı $ 0,00119914. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
DinoLFG varlığının piyasa değeri nedir?
DINO piyasa değeri $ 375,27K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki DINO arzı nedir?
Dolaşımdaki DINO arzı, 312,95M USD.
DINO için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
DINO, ATH fiyatı olan 0,162465 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük DINO fiyatı (ATL) nedir?
DINO, ATL fiyatı olan 0,00111659 USD değerine düştü.
DINO işlem hacmi nedir?
DINO için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
DINO bu yıl daha da yükselir mi?
DINO piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için DINO fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-12 13:47:47 (UTC+8)

DinoLFG (DINO) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-11 22:05:00Sektör Haberleri
美國8月未經調整CPI年率錄得2.9%，符合市場預期
09-11 17:57:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 90 Günlük Zirveye Ulaştı, Şu Anda 67'de
09-11 14:45:00Sektör Haberleri
Dün, ABD spot Bitcoin ETF'si 741,5 milyon dolar net giriş görürken, Ethereum ETF'si 171,5 milyon dolar net giriş gördü
09-11 06:45:00Sektör Haberleri
Bitcoin çekimleri yeniden başladı, son 24 saatte CEX'ten 2.918,57 BTC net çıkış oldu
09-11 04:54:00Sektör Haberleri
SEC Başkanı: Blok Zinciri ve Yapay Zekanın Birleşimi Yeni Bir Refah Getirecek, SEC Mevcut Fırsatları Değerlendirmeye Kararlı
09-10 13:05:00Sektör Haberleri
Altcoin rallisi "kısa ömürlü" olabilir, kripto piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.