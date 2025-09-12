DinoLFG (DINO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00116576 $ 0,00116576 $ 0,00116576 24 sa Düşük $ 0,00138413 $ 0,00138413 $ 0,00138413 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00116576$ 0,00116576 $ 0,00116576 24 sa Yüksek $ 0,00138413$ 0,00138413 $ 0,00138413 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,162465$ 0,162465 $ 0,162465 En Düşük Fiyat $ 0,00111659$ 0,00111659 $ 0,00111659 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%13,01 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%1,57 Fiyat Değişimi (7 G) -%11,19 Fiyat Değişimi (7 G) -%11,19

DinoLFG (DINO) canlı fiyatı $0,00119914. DINO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00116576 ve en yüksek $ 0,00138413 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DINO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,162465, en düşük fiyatı ise $ 0,00111659 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DINO son bir saatte -%13,01 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,57 ve son 7 günde -%11,19 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

DinoLFG (DINO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 375,27K$ 375,27K $ 375,27K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 399,71K$ 399,71K $ 399,71K Dolaşım Arzı 312,95M 312,95M 312,95M Toplam Arz 333.333.333,0 333.333.333,0 333.333.333,0

Şu anki DinoLFG piyasa değeri $ 375,27K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DINO arzı 312,95M olup, toplam arzı 333333333.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 399,71K.