Bugünkü Director Lucien Fiyatı

Bugünkü Director Lucien (LUCIEN) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 4,03 değişim gösterdi. Mevcut LUCIEN / USD dönüşüm oranı LUCIEN başına $ 0 şeklindedir.

Director Lucien, şu anda piyasa değeri açısından $ 246.120 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 500,00M LUCIEN şeklindedir. Son 24 saat içinde LUCIEN, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00350859 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LUCIEN, son bir saatte -%0,73 ve son 7 günde -%46,06 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Director Lucien (LUCIEN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 246,12K$ 246,12K $ 246,12K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 492,24K$ 492,24K $ 492,24K Dolaşım Arzı 500,00M 500,00M 500,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Director Lucien piyasa değeri $ 246,12K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LUCIEN arzı 500,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 492,24K.