Doge Base Fiyatı (DOGEBASE)

1 DOGEBASE / USD Canlı Fiyatı:

$0,00041056
$0,00041056$0,00041056
-%73,701D
Doge Base (DOGEBASE) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-25 16:36:42 (UTC+8)

Doge Base (DOGEBASE) Fiyat Bilgileri (USD)

Doge Base (DOGEBASE) canlı fiyatı $0,00041021. DOGEBASE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00026399 ve en yüksek $ 0,00162698 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DOGEBASE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00162698, en düşük fiyatı ise $ 0,00026399 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DOGEBASE son bir saatte +%1,13 değişim gösterdi, 24 saatte -%73,78 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Doge Base (DOGEBASE) Piyasa Bilgileri

Şu anki Doge Base piyasa değeri $ 410,21K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DOGEBASE arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 410,21K.

Doge Base (DOGEBASE) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Doge Base / USD fiyat değişimi, $ -0,001154769654085156.
Son 30 gün içerisinde, Doge Base / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Doge Base / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Doge Base / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,001154769654085156-%73,78
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Doge Base (DOGEBASE) Nedir?

Doge Base is a meme-inspired utility token developed on the Base blockchain. It combines the viral appeal of meme culture with real, functional use cases to provide value beyond speculation. The project offers features such as staking, NFT integration, and community-driven rewards. Its mission is to facilitate user adoption of the Base network by offering accessible, engaging tools and DeFi utilities that appeal to both crypto newcomers and experienced users. Doge Base emphasizes transparency, decentralization, and long-term community growth.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Doge Base (DOGEBASE) Kaynağı

Doge Base Fiyat Tahmini (USD)

Doge Base (DOGEBASE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Doge Base (DOGEBASE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Doge Base için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Doge Base fiyat tahminini hemen kontrol edin!

DOGEBASE Varlığından Yerel Para Birimlerine

Doge Base (DOGEBASE) Token Ekonomisi

Doge Base (DOGEBASE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DOGEBASE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Doge Base (DOGEBASE) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Doge Base (DOGEBASE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı DOGEBASE fiyatı, 0,00041021 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
DOGEBASE / USD güncel fiyatı nedir?
DOGEBASE / USD güncel fiyatı $ 0,00041021. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Doge Base varlığının piyasa değeri nedir?
DOGEBASE piyasa değeri $ 410,21K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki DOGEBASE arzı nedir?
Dolaşımdaki DOGEBASE arzı, 1,00B USD.
DOGEBASE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
DOGEBASE, ATH fiyatı olan 0,00162698 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük DOGEBASE fiyatı (ATL) nedir?
DOGEBASE, ATL fiyatı olan 0,00026399 USD değerine düştü.
DOGEBASE işlem hacmi nedir?
DOGEBASE için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
DOGEBASE bu yıl daha da yükselir mi?
DOGEBASE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için DOGEBASE fiyat tahminine göz atın.
