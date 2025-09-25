Doge Base (DOGEBASE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00026399 24 sa Yüksek $ 0,00162698 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00162698 En Düşük Fiyat $ 0,00026399 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,13 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%73,78 Fiyat Değişimi (7 G) --

Doge Base (DOGEBASE) canlı fiyatı $0,00041021. DOGEBASE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00026399 ve en yüksek $ 0,00162698 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DOGEBASE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00162698, en düşük fiyatı ise $ 0,00026399 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DOGEBASE son bir saatte +%1,13 değişim gösterdi, 24 saatte -%73,78 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Doge Base (DOGEBASE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 410,21K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 410,21K Dolaşım Arzı 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki Doge Base piyasa değeri $ 410,21K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DOGEBASE arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 410,21K.