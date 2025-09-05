Doge Head Coin (DHC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,04696385 $ 0,04696385 $ 0,04696385 24 sa Düşük $ 0,070628 $ 0,070628 $ 0,070628 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,04696385$ 0,04696385 $ 0,04696385 24 sa Yüksek $ 0,070628$ 0,070628 $ 0,070628 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,070628$ 0,070628 $ 0,070628 En Düşük Fiyat $ 0,03381452$ 0,03381452 $ 0,03381452 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,04 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%21,14 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Doge Head Coin (DHC) canlı fiyatı $0,064953. DHC, son 24 saat içinde en düşük $ 0,04696385 ve en yüksek $ 0,070628 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DHC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,070628, en düşük fiyatı ise $ 0,03381452 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DHC son bir saatte -%0,04 değişim gösterdi, 24 saatte +%21,14 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Doge Head Coin (DHC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 654,26K$ 654,26K $ 654,26K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 654,26K$ 654,26K $ 654,26K Dolaşım Arzı 10,02M 10,02M 10,02M Toplam Arz 10.023.233,19083543 10.023.233,19083543 10.023.233,19083543

Şu anki Doge Head Coin piyasa değeri $ 654,26K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DHC arzı 10,02M olup, toplam arzı 10023233.19083543. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 654,26K.