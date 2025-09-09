Dogenarii (DOGENARII) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,01098248 $ 0,01098248 $ 0,01098248 24 sa Düşük $ 0,0222893 $ 0,0222893 $ 0,0222893 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,01098248$ 0,01098248 $ 0,01098248 24 sa Yüksek $ 0,0222893$ 0,0222893 $ 0,0222893 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0222893$ 0,0222893 $ 0,0222893 En Düşük Fiyat $ 0,01098248$ 0,01098248 $ 0,01098248 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%18,93 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%34,89 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Dogenarii (DOGENARII) canlı fiyatı $0,01357388. DOGENARII, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01098248 ve en yüksek $ 0,0222893 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DOGENARII için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0222893, en düşük fiyatı ise $ 0,01098248 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DOGENARII son bir saatte -%18,93 değişim gösterdi, 24 saatte -%34,89 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Dogenarii (DOGENARII) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 13,45M$ 13,45M $ 13,45M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Dogenarii piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DOGENARII arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 13,45M.