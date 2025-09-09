DOGENARII Hakkında Daha Fazla Bilgi

Dogenarii Logosu

Dogenarii Fiyatı (DOGENARII)

Listelenmedi

1 DOGENARII / USD Canlı Fiyatı:

$0,01257959$0,01257959
-%39,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD
Dogenarii (DOGENARII) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-09 09:31:18 (UTC+8)

Dogenarii (DOGENARII) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,01098248$ 0,01098248
24 sa Düşük
$ 0,0222893$ 0,0222893
24 sa Yüksek

-%18,93

-%34,89

--

--

Dogenarii (DOGENARII) canlı fiyatı $0,01357388. DOGENARII, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01098248 ve en yüksek $ 0,0222893 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DOGENARII için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0222893, en düşük fiyatı ise $ 0,01098248 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DOGENARII son bir saatte -%18,93 değişim gösterdi, 24 saatte -%34,89 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Dogenarii (DOGENARII) Piyasa Bilgileri

$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 13,45M$ 13,45M

0,00 0,00

1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Dogenarii piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DOGENARII arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 13,45M.

Dogenarii (DOGENARII) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Dogenarii / USD fiyat değişimi, $ -0,00727376611899618.
Son 30 gün içerisinde, Dogenarii / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Dogenarii / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Dogenarii / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00727376611899618-%34,89
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Dogenarii (DOGENARII) Nedir?

Our meme token has been inspired by Dogecoin Official X tweet and it mentioned that Romulus and Remus the founders of Rome, were nurtured as infants by a wild she-doge? She was later celebrated on the common currency of the Roman Empire, the Dogenarii coin. https://x.com/dogecoin/status/1964698756483547318 $DOGENARII, Common currency of the Roman Empire, the Dogenarii coin will bring innovation on Ethereum.

Dogenarii (DOGENARII) Kaynağı

Resmi Websitesi

Dogenarii Fiyat Tahmini (USD)

Dogenarii (DOGENARII) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Dogenarii (DOGENARII) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Dogenarii için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Dogenarii fiyat tahminini hemen kontrol edin!

DOGENARII Varlığından Yerel Para Birimlerine

Dogenarii (DOGENARII) Token Ekonomisi

Dogenarii (DOGENARII) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DOGENARII tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Dogenarii (DOGENARII) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Dogenarii (DOGENARII) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı DOGENARII fiyatı, 0,01357388 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
DOGENARII / USD güncel fiyatı nedir?
DOGENARII / USD güncel fiyatı $ 0,01357388. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Dogenarii varlığının piyasa değeri nedir?
DOGENARII piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki DOGENARII arzı nedir?
Dolaşımdaki DOGENARII arzı, 0,00 USD.
DOGENARII için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
DOGENARII, ATH fiyatı olan 0,0222893 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük DOGENARII fiyatı (ATL) nedir?
DOGENARII, ATL fiyatı olan 0,01098248 USD değerine düştü.
DOGENARII işlem hacmi nedir?
DOGENARII için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
DOGENARII bu yıl daha da yükselir mi?
DOGENARII piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için DOGENARII fiyat tahminine göz atın.
Dogenarii (DOGENARII) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-08 12:35:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Hafif Toparlanma Görüyor, Altcoin Piyasası Genel Olarak Isınıyor
09-08 03:06:00Sektör Haberleri
Bitcoin'in Likit Olmayan Arzı 14.3 Milyon Coin'i Aşarak Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-07 17:07:00Sektör Haberleri
24 saatlik Spot Sermaye Giriş/Çıkış Sıralaması: WLFI 28,61 milyon $ net girişle, BNB 12,8 milyon $ net girişle
09-07 12:25:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası son 24 saatte hafif düşüş yaşadı, toplam piyasa değeri 3.891 trilyon dolara geriledi
09-06 19:11:00Zincir Üstü Veriler
美國現貨以太坊ETF本週凈流出7.876億美元
09-06 06:54:00Sektör Haberleri
Ethena Vakfı Yeni 310 Milyon Dolarlık Geri Alım Programını Başlattı

