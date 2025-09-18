DOGFART (DOGFART) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00000631 $ 0,00000631 $ 0,00000631 24 sa Düşük $ 0,00000835 $ 0,00000835 $ 0,00000835 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00000631$ 0,00000631 $ 0,00000631 24 sa Yüksek $ 0,00000835$ 0,00000835 $ 0,00000835 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00000979$ 0,00000979 $ 0,00000979 En Düşük Fiyat $ 0,00000631$ 0,00000631 $ 0,00000631 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,41 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%28,19 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

DOGFART (DOGFART) canlı fiyatı $0,0000082. DOGFART, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000631 ve en yüksek $ 0,00000835 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DOGFART için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00000979, en düşük fiyatı ise $ 0,00000631 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DOGFART son bir saatte +%0,41 değişim gösterdi, 24 saatte +%28,19 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

DOGFART (DOGFART) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 403,82K$ 403,82K $ 403,82K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 403,82K$ 403,82K $ 403,82K Dolaşım Arzı 49,36B 49,36B 49,36B Toplam Arz 49.362.000.000,0 49.362.000.000,0 49.362.000.000,0

Şu anki DOGFART piyasa değeri $ 403,82K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DOGFART arzı 49,36B olup, toplam arzı 49362000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 403,82K.