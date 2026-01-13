Bugünkü DOGGY COIN Fiyatı

Bugünkü DOGGY COIN (DOGGY) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut DOGGY / USD dönüşüm oranı DOGGY başına $ 0 şeklindedir.

DOGGY COIN, şu anda piyasa değeri açısından $ 56.833 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 420,69T DOGGY şeklindedir. Son 24 saat içinde DOGGY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DOGGY, son bir saatte -- ve son 7 günde -%2,65 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

DOGGY COIN (DOGGY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 56,83K$ 56,83K $ 56,83K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 56,83K$ 56,83K $ 56,83K Dolaşım Arzı 420,69T 420,69T 420,69T Toplam Arz 420.690.000.000.000,0 420.690.000.000.000,0 420.690.000.000.000,0

Şu anki DOGGY COIN piyasa değeri $ 56,83K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DOGGY arzı 420,69T olup, toplam arzı 420690000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 56,83K.