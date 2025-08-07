Dogs Rock (DOGSROCK) Nedir?

Dogs Rock is a meme project on the Binance Smart Chain platform, inspired by a Tweet by billionaire Elon Musk. DogsRock deducts 10% of each transaction: 2% for marketing, 2% to reward holders, 6% for buyback to help stabilize prices.

Dogs Rock (DOGSROCK) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Dogs Rock (DOGSROCK) Token Ekonomisi

Dogs Rock (DOGSROCK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DOGSROCK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!