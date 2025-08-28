DOGUE Fiyatı (DOGUE)
DOGUE (DOGUE) canlı fiyatı $0,0001467. DOGUE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00009241 ve en yüksek $ 0,00015792 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DOGUE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00018453, en düşük fiyatı ise $ 0,00007858 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, DOGUE son bir saatte +%4,29 değişim gösterdi, 24 saatte +%58,75 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki DOGUE piyasa değeri $ 146,70K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DOGUE arzı 999,92M olup, toplam arzı 999923037.384565. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 146,70K.
Gün içerisinde, DOGUE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, DOGUE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, DOGUE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, DOGUE / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%58,75
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
DOGUE – The Gentleman of Memecoins DOGUE is a memecoin born from the #DOGUE trend launched by Vogue. Our community loves to create stylish dogs to parody crypto and financial news through elegance and humor. Our mascot: a dogue in a suit and Prada glasses. He symbolizes today’s society, where many strive to show the most beautiful, the most chic—often just to get noticed. But very few embody the true gentleman. DOGUE, however, is that true Gentleman. Neither rich nor poor: he represents an alternative to the degeneracy omnipresent in the crypto world. We stand for elegance, beauty, and style—without pretension. DOGUE is the meeting point of memes, fashion, and timeless class.
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|08-27 15:39:00
|Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 455 milyon dolar net giriş görürken, Bitcoin spot ETF'leri 88,10 milyon dolar net giriş kaydetti
|08-25 21:14:39
|Sektör Haberleri
Kripto toplam piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü, altcoin toplam piyasa değeri gün içinde %3,58 düştü
|08-25 09:45:00
|Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelinde tasfiyeler 628 milyon dolara ulaştı, 130.000'den fazla trader tasfiye edildi
|08-25 05:44:00
|Sektör Haberleri
Bitcoin "Wick" Geçici Olarak 112.000 Doların Altına Düştü
|08-24 19:48:00
|Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %58,23'e Düşerek Bu Yılın Ocak Ayından Beri En Düşük Seviyeye Ulaştı
|08-24 03:20:00
|Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 4 trilyon doların üzerine çıktı, 24 saatlik artış %3,8
