DOGUE (DOGUE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00009241 $ 0,00009241 $ 0,00009241 24 sa Düşük $ 0,00015792 $ 0,00015792 $ 0,00015792 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00009241$ 0,00009241 $ 0,00009241 24 sa Yüksek $ 0,00015792$ 0,00015792 $ 0,00015792 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00018453$ 0,00018453 $ 0,00018453 En Düşük Fiyat $ 0,00007858$ 0,00007858 $ 0,00007858 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%4,29 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%58,75 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

DOGUE (DOGUE) canlı fiyatı $0,0001467. DOGUE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00009241 ve en yüksek $ 0,00015792 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DOGUE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00018453, en düşük fiyatı ise $ 0,00007858 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DOGUE son bir saatte +%4,29 değişim gösterdi, 24 saatte +%58,75 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

DOGUE (DOGUE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 146,70K$ 146,70K $ 146,70K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 146,70K$ 146,70K $ 146,70K Dolaşım Arzı 999,92M 999,92M 999,92M Toplam Arz 999.923.037,384565 999.923.037,384565 999.923.037,384565

Şu anki DOGUE piyasa değeri $ 146,70K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DOGUE arzı 999,92M olup, toplam arzı 999923037.384565. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 146,70K.