dogwifhat Eth (DOGWIFHAT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00453484 $ 0,00453484 $ 0,00453484 24 sa Düşük $ 0,00483682 $ 0,00483682 $ 0,00483682 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00453484$ 0,00453484 $ 0,00453484 24 sa Yüksek $ 0,00483682$ 0,00483682 $ 0,00483682 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,074917$ 0,074917 $ 0,074917 En Düşük Fiyat $ 0,00231652$ 0,00231652 $ 0,00231652 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,19 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%5,44 Fiyat Değişimi (7 G) +%5,82 Fiyat Değişimi (7 G) +%5,82

dogwifhat Eth (DOGWIFHAT) canlı fiyatı $0,00456703. DOGWIFHAT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00453484 ve en yüksek $ 0,00483682 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DOGWIFHAT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,074917, en düşük fiyatı ise $ 0,00231652 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DOGWIFHAT son bir saatte +%0,19 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,44 ve son 7 günde +%5,82 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

dogwifhat Eth (DOGWIFHAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 456,54K$ 456,54K $ 456,54K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki dogwifhat Eth piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DOGWIFHAT arzı 0,00 olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 456,54K.