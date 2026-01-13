Bugünkü Dominion Fiyatı

Bugünkü Dominion (DOM) fiyatı $ 0,00000139 olup, son 24 saatte % 21,43 değişim gösterdi. Mevcut DOM / USD dönüşüm oranı DOM başına $ 0,00000139 şeklindedir.

Dominion, şu anda piyasa değeri açısından $ 138.955 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00B DOM şeklindedir. Son 24 saat içinde DOM, $ 0,00000136 (en düşük) ile $ 0,00000228 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0000094 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DOM, son bir saatte -%0,82 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Dominion (DOM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 138,96K$ 138,96K $ 138,96K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 138,96K$ 138,96K $ 138,96K Dolaşım Arzı 100,00B 100,00B 100,00B Toplam Arz 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Şu anki Dominion piyasa değeri $ 138,96K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DOM arzı 100,00B olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 138,96K.