Bugünkü DORA Fiyatı

Bugünkü DORA (DORA) fiyatı $ 0,02885813 olup, son 24 saatte % 0,05 değişim gösterdi. Mevcut DORA / USD dönüşüm oranı DORA başına $ 0,02885813 şeklindedir.

DORA, şu anda piyasa değeri açısından $ 28.858.134 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B DORA şeklindedir. Son 24 saat içinde DORA, $ 0,02879909 (en düşük) ile $ 0,0288847 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,576132 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0271407 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DORA, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde +%4,08 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

DORA (DORA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 28,86M$ 28,86M $ 28,86M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 28,86M$ 28,86M $ 28,86M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki DORA piyasa değeri $ 28,86M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DORA arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 28,86M.