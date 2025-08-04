DOSE Fiyatı (DOSE)
DOSE (DOSE), şu anda 0,00053208 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,74M USD piyasa değerine sahiptir. DOSE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, DOSE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, DOSE / USD fiyat değişimi, $ +0,0019449573.
Son 60 gün içerisinde, DOSE / USD fiyat değişimi, $ +0,0033994788.
Son 90 gün içerisinde, DOSE / USD fiyat değişimi, $ +0,00039866869281754705.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%21,56
|30 Gün
|$ +0,0019449573
|+%365,54
|60 Gün
|$ +0,0033994788
|+%638,90
|90 Gün
|$ +0,00039866869281754705
|+%298,83
En güncel DOSE fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%1,69
+%21,56
-%6,91
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
DOSE is the token of purchase, utility and action and is at the heart of the OliveX gamified fitness ecosystem. Players will receive DOSE tokens for completing workout based gameplay in Dustland Runner and other experiences. These tokens can be used to unlock items, purchase NFTs and participate in special events and game modes. Dustland Runner is the world’s first Proof of Workout audio game, where going on runs in the real world progresses the narrative and earns you virtual rewards (NFTs / DOSE tokens) that you can use to upgrade and progress your adventure. Built by OliveX with assistance from Six to Start, Dustland Runner is designed on top of the successful Zombies, Run! game engine and online platform; best in class for delivering audio running adventures on different devices and tracking players’ fitness goals and progress. Dustland Runner also leverages the strong storytelling experience that Zombies, Run! provides.
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|1 DOSE / VND
₫14,0016852
|1 DOSE / AUD
A$0,0008194032
|1 DOSE / GBP
￡0,00039906
|1 DOSE / EUR
€0,0004575888
|1 DOSE / USD
$0,00053208
|1 DOSE / MYR
RM0,0022506984
|1 DOSE / TRY
₺0,0216396936
|1 DOSE / JPY
¥0,07821576
|1 DOSE / ARS
ARS$0,72589014
|1 DOSE / RUB
₽0,04243338
|1 DOSE / INR
₹0,0466421328
|1 DOSE / IDR
Rp8,7226215552
|1 DOSE / KRW
₩0,7359304896
|1 DOSE / PHP
₱0,0304722216
|1 DOSE / EGP
￡E.0,0257845968
|1 DOSE / BRL
R$0,002979648
|1 DOSE / CAD
C$0,0007289496
|1 DOSE / BDT
৳0,0642326976
|1 DOSE / NGN
₦0,807404796
|1 DOSE / UAH
₴0,0219483
|1 DOSE / VES
Bs0,06544584
|1 DOSE / CLP
$0,51132888
|1 DOSE / PKR
Rs0,1489983624
|1 DOSE / KZT
₸0,285141672
|1 DOSE / THB
฿0,0172606752
|1 DOSE / TWD
NT$0,015882588
|1 DOSE / AED
د.إ0,0019527336
|1 DOSE / CHF
Fr0,000425664
|1 DOSE / HKD
HK$0,0041715072
|1 DOSE / MAD
.د.م0,0048046824
|1 DOSE / MXN
$0,0100137456
|1 DOSE / PLN
zł0,0019633752
|1 DOSE / RON
лв0,0023305104
|1 DOSE / SEK
kr0,0051398928
|1 DOSE / BGN
лв0,0008992152
|1 DOSE / HUF
Ft0,1829663496
|1 DOSE / CZK
Kč0,0112907376
|1 DOSE / KWD
د.ك0,0001622844
|1 DOSE / ILS
₪0,001809072