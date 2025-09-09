Dr Emma Sage (EMMA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00022733 $ 0,00022733 $ 0,00022733 24 sa Düşük $ 0,00025722 $ 0,00025722 $ 0,00025722 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00022733$ 0,00022733 $ 0,00022733 24 sa Yüksek $ 0,00025722$ 0,00025722 $ 0,00025722 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00025722$ 0,00025722 $ 0,00025722 En Düşük Fiyat $ 0,00022523$ 0,00022523 $ 0,00022523 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%2,18 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%3,26 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Dr Emma Sage (EMMA) canlı fiyatı $0,00023549. EMMA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00022733 ve en yüksek $ 0,00025722 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. EMMA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00025722, en düşük fiyatı ise $ 0,00022523 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, EMMA son bir saatte -%2,18 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,26 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Dr Emma Sage (EMMA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 235,49K$ 235,49K $ 235,49K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 235,49K$ 235,49K $ 235,49K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Dr Emma Sage piyasa değeri $ 235,49K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki EMMA arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 235,49K.