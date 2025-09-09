EMMA Hakkında Daha Fazla Bilgi

Dr Emma Sage Fiyatı (EMMA)

Listelenmedi

1 EMMA / USD Canlı Fiyatı:

$0,00023536
-%3,201D
-%3,201D
Dr Emma Sage (EMMA) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-09 09:31:38 (UTC+8)

Dr Emma Sage (EMMA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00022733
$ 0,00022733$ 0,00022733
24 sa Düşük
$ 0,00025722
$ 0,00025722$ 0,00025722
24 sa Yüksek

$ 0,00022733
$ 0,00022733$ 0,00022733

$ 0,00025722
$ 0,00025722$ 0,00025722

$ 0,00025722
$ 0,00025722$ 0,00025722

$ 0,00022523
$ 0,00022523$ 0,00022523

-%2,18

-%3,26

--

--

Dr Emma Sage (EMMA) canlı fiyatı $0,00023549. EMMA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00022733 ve en yüksek $ 0,00025722 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. EMMA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00025722, en düşük fiyatı ise $ 0,00022523 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, EMMA son bir saatte -%2,18 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,26 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Dr Emma Sage (EMMA) Piyasa Bilgileri

$ 235,49K
$ 235,49K$ 235,49K

--
----

$ 235,49K
$ 235,49K$ 235,49K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Dr Emma Sage piyasa değeri $ 235,49K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki EMMA arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 235,49K.

Dr Emma Sage (EMMA) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Dr Emma Sage / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Dr Emma Sage / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Dr Emma Sage / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Dr Emma Sage / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%3,26
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Dr Emma Sage (EMMA) Nedir?

Dr. Emma Sage, your always-available AI companion, supports you through stress, burnout, or crypto chaos with empathetic, expert care. Our hybrid model blends instant AI support with real counselors reviewing chats and offering personalized feedback sessions, bridging to counselling

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Dr Emma Sage (EMMA) Kaynağı

Resmi Websitesi

Dr Emma Sage Fiyat Tahmini (USD)

Dr Emma Sage (EMMA) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Dr Emma Sage (EMMA) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Dr Emma Sage için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Dr Emma Sage fiyat tahminini hemen kontrol edin!

EMMA Varlığından Yerel Para Birimlerine

Dr Emma Sage (EMMA) Token Ekonomisi

Dr Emma Sage (EMMA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EMMA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Dr Emma Sage (EMMA) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Dr Emma Sage (EMMA) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı EMMA fiyatı, 0,00023549 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
EMMA / USD güncel fiyatı nedir?
EMMA / USD güncel fiyatı $ 0,00023549. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Dr Emma Sage varlığının piyasa değeri nedir?
EMMA piyasa değeri $ 235,49K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki EMMA arzı nedir?
Dolaşımdaki EMMA arzı, 1,00B USD.
EMMA için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
EMMA, ATH fiyatı olan 0,00025722 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük EMMA fiyatı (ATL) nedir?
EMMA, ATL fiyatı olan 0,00022523 USD değerine düştü.
EMMA işlem hacmi nedir?
EMMA için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
EMMA bu yıl daha da yükselir mi?
EMMA piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için EMMA fiyat tahminine göz atın.
