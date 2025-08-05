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Dragon Crypto Aurum Fiyatı (DCAU)

Listelenmedi

Dragon Crypto Aurum (DCAU) Canlı Fiyat Grafiği

$0,854608
$0,854608$0,854608
+%2,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Dragon Crypto Aurum (DCAU) Fiyatı

Dragon Crypto Aurum (DCAU), şu anda 0,854608 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 129,65K USD piyasa değerine sahiptir. DCAU / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Dragon Crypto Aurum Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,08
Dragon Crypto Aurum 24 saatlik fiyat değişimi
151,70K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Dragon Crypto Aurum (DCAU) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Dragon Crypto Aurum / USD fiyat değişimi, $ +0,01739015.
Son 30 gün içerisinde, Dragon Crypto Aurum / USD fiyat değişimi, $ +0,0620336018.
Son 60 gün içerisinde, Dragon Crypto Aurum / USD fiyat değişimi, $ +0,0342365365.
Son 90 gün içerisinde, Dragon Crypto Aurum / USD fiyat değişimi, $ +0,1655042208416821.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,01739015+%2,08
30 Gün$ +0,0620336018+%7,26
60 Gün$ +0,0342365365+%4,01
90 Gün$ +0,1655042208416821+%24,02

Dragon Crypto Aurum (DCAU) Fiyat Analizi

En güncel Dragon Crypto Aurum fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,826054
$ 0,826054$ 0,826054

$ 0,855212
$ 0,855212$ 0,855212

$ 177,5
$ 177,5$ 177,5

+%0,77

+%2,08

-%2,68

Dragon Crypto Aurum (DCAU) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 129,65K
$ 129,65K$ 129,65K

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151,70K
151,70K 151,70K

Dragon Crypto Aurum (DCAU) Nedir?

Dragon Crypto Gaming (DCG) builds groundbreaking gaming experiences on the blockchain. For a deep dive into Dragon Crypto Gaming, please visit: https://dragoncrypto.io/ Dragon Crypto Aurum (DCAU) serves as a utility token that drives the in-game economy of various DCG game offerings. DCAU is used to purchase NFT game avatars and is required to perform important in-game actions such as battling and healing. For more information, please visit: https://aurumdraconis.dragoncrypto.io https://tinydragon.games/ DCAU is 100% community-owned and fully minted. It has also become deflationary through various in-game token burn mechanisms.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Dragon Crypto Aurum (DCAU) Kaynağı

Resmi Websitesi

Dragon Crypto Aurum (DCAU) Token Ekonomisi

Dragon Crypto Aurum (DCAU) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DCAU tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

DCAU Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DCAU / VND
22.489,00952
1 DCAU / AUD
A$1,31609632
1 DCAU / GBP
0,640956
1 DCAU / EUR
0,73496288
1 DCAU / USD
$0,854608
1 DCAU / MYR
RM3,61499184
1 DCAU / TRY
34,73126912
1 DCAU / JPY
¥125,627376
1 DCAU / ARS
ARS$1.164,30939312
1 DCAU / RUB
68,21481056
1 DCAU / INR
75,10295104
1 DCAU / IDR
Rp14.009,96497152
1 DCAU / KRW
1.183,66626432
1 DCAU / PHP
49,00322272
1 DCAU / EGP
￡E.41,4057576
1 DCAU / BRL
R$4,70889008
1 DCAU / CAD
C$1,17081296
1 DCAU / BDT
104,07416224
1 DCAU / NGN
1.302,75588912
1 DCAU / UAH
35,65424576
1 DCAU / VES
Bs107,680608
1 DCAU / CLP
$825,551328
1 DCAU / PKR
Rs241,61477376
1 DCAU / KZT
461,4455896
1 DCAU / THB
฿27,67220704
1 DCAU / TWD
NT$25,53568704
1 DCAU / AED
د.إ3,13641136
1 DCAU / CHF
Fr0,6836864
1 DCAU / HKD
HK$6,70012672
1 DCAU / MAD
.د.م7,75129456
1 DCAU / MXN
$16,14354512
1 DCAU / PLN
3,15350352
1 DCAU / RON
лв3,74318304
1 DCAU / SEK
kr8,25551328
1 DCAU / BGN
лв1,44428752
1 DCAU / HUF
Ft294,78848352
1 DCAU / CZK
18,14332784
1 DCAU / KWD
د.ك0,26065544
1 DCAU / ILS
2,91421328