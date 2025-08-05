Ecotrader (ECT) Nedir?

Ecotrader is a blockchain-based platform that enables fractional ownership of renewable energy projects through asset tokenization. It allows investors to participate in green energy projects by purchasing tokenized shares by fractional ownership and opens the door for crypto investor to take part in the growing energy sector, bridging the gap between the retail investors and the renewable energy sector

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Ecotrader (ECT) Token Ekonomisi

Ecotrader (ECT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ECT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!