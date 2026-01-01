Bugünkü ED TORQ Fiyatı

Bugünkü ED TORQ (QOIN) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 14,04 değişim gösterdi. Mevcut QOIN / USD dönüşüm oranı QOIN başına $ 0 şeklindedir.

ED TORQ, şu anda piyasa değeri açısından $ 210.206 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B QOIN şeklindedir. Son 24 saat içinde QOIN, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, QOIN, son bir saatte -%6,27 ve son 7 günde -%31,53 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ED TORQ (QOIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 210,21K$ 210,21K $ 210,21K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 210,21K$ 210,21K $ 210,21K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

