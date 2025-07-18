Eigenpie (EGP) Nedir?

Eigenpie is a Liquid Restaking Platform that has created a Liquid Restaked version of various ETH LSTs. These can be used by Node Operators within the EigenLayer Ecosystem to validate new services.

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Eigenpie (EGP) Kaynağı Resmi Websitesi

Eigenpie (EGP) Token Ekonomisi

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