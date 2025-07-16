ELLA (ELLA) Nedir?

$ELLA is a unique project on the Solana blockchain, inspired by a rare blue merle French Bulldog. $ELLA blends real-world charm with digital culture, aiming to create a loyal, community-driven ecosystem. $ELLA is more than just a meme coin, $ELLA represents creativity, authenticity, and long-term vision—led by a proven team committed to building something meaningful, fun, and lasting in the crypto world and beyond.

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ELLA (ELLA) Kaynağı Resmi Websitesi

ELLA (ELLA) Token Ekonomisi

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