Bugünkü Elon4AfD Fiyatı

Bugünkü Elon4AfD (ELON4AFD) fiyatı $ 0,00176222 olup, son 24 saatte % 2,24 değişim gösterdi. Mevcut ELON4AFD / USD dönüşüm oranı ELON4AFD başına $ 0,00176222 şeklindedir.

Elon4AfD, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.767.670 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,87M ELON4AFD şeklindedir. Son 24 saat içinde ELON4AFD, $ 0,00174905 (en düşük) ile $ 0,0018217 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,247045 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00138532 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ELON4AFD, son bir saatte -%0,68 ve son 7 günde -%8,31 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Elon4AfD (ELON4AFD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,77M$ 1,77M $ 1,77M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,77M$ 1,77M $ 1,77M Dolaşım Arzı 999,87M 999,87M 999,87M Toplam Arz 999.874.777,599606 999.874.777,599606 999.874.777,599606

