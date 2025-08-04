ELYTRA (ELYTRA) Nedir?

Elytra is an AI-powered crypto trading signal platform that delivers real time, quantitative strategies through a transparent system. It will evolve into a fully autonomous portfolio manager, where staked tokens provide passive exposure to live strategies, with management fees funding quarterly buybacks and airdrops. Future integration with the Agent Commerce Protocol (ACP) and the Autonomous Hedge Fund will position Elytra as a core engine for on-chain portfolio automation.

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ELYTRA (ELYTRA) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

ELYTRA (ELYTRA) Token Ekonomisi

ELYTRA (ELYTRA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ELYTRA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!