END Hakkında Daha Fazla Bilgi

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END Fiyatı (END)

END (END) Canlı Fiyat Grafiği

$0,017778
$0,017778$0,017778
-%79,701D
USD

Bugünkü END (END) Fiyatı

END (END), şu anda 0,01771825 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2,75M USD piyasa değerine sahiptir. END / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

END Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%79,77
END 24 saatlik fiyat değişimi
155,50M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki END / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, END fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında END (END) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, END / USD fiyat değişimi, $ -0,06990621177534381.
Son 30 gün içerisinde, END / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, END / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, END / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,06990621177534381-%79,77
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

END (END) Fiyat Analizi

En güncel END fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,01555639
$ 0,01555639$ 0,01555639

$ 0,087624
$ 0,087624$ 0,087624

$ 0,087624
$ 0,087624$ 0,087624

+%5,29

-%79,77

--

END (END) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2,75M
$ 2,75M$ 2,75M

--
----

155,50M
155,50M 155,50M

END (END) Nedir?

$END is designed as a digital cryptographic fungible token designed for exclusive use within the Endless Clouds ecosystem. And will be treated as a premium currency across Treeverse, currently available on all major stores. Endless Clouds Foundation is already powering 3 digital collectible collections for the Treeverse ecosystem: Nftrees, Treeverse Plots and Timeless which have done $100M+ in secondary volume.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

END (END) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

END (END) Token Ekonomisi

END (END) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. END tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

END Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 END / VND
466,25574875
1 END / AUD
A$0,0271089225
1 END / GBP
0,0129343225
1 END / EUR
0,0150605125
1 END / USD
$0,01771825
1 END / MYR
RM0,0749481975
1 END / TRY
0,70873
1 END / JPY
¥2,56914625
1 END / RUB
1,3942490925
1 END / INR
1,5200486675
1 END / IDR
Rp285,7781857975
1 END / KRW
24,20525569
1 END / PHP
0,998954935
1 END / EGP
￡E.0,879888295
1 END / BRL
R$0,09709601
1 END / CAD
C$0,02409682
1 END / BDT
2,16375269
1 END / NGN
27,0920901625
1 END / UAH
0,7400913025
1 END / VES
Bs1,96672575
1 END / CLP
$16,67287325
1 END / PKR
Rs5,02631316
1 END / KZT
9,20427651
1 END / THB
฿0,57548876
1 END / TWD
NT$0,5147151625
1 END / AED
د.إ0,0650259775
1 END / CHF
Fr0,0139974175
1 END / HKD
HK$0,13891108
1 END / MAD
.د.م0,159109885
1 END / MXN
$0,329913815
1 END / PLN
0,0639628825
1 END / RON
лв0,076188475
1 END / SEK
kr0,168323375
1 END / BGN
лв0,029412295
1 END / HUF
Ft6,03270976
1 END / CZK
0,371728885
1 END / KWD
د.ك0,00540406625
1 END / ILS
0,059178955