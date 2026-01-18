Bugünkü ENIDOG Fiyatı

Bugünkü ENIDOG (ENIDOG) fiyatı $ 0,0020347 olup, son 24 saatte % 0,34 değişim gösterdi. Mevcut ENIDOG / USD dönüşüm oranı ENIDOG başına $ 0,0020347 şeklindedir.

ENIDOG, şu anda piyasa değeri açısından $ 196.684 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 96,66M ENIDOG şeklindedir. Son 24 saat içinde ENIDOG, $ 0,00203465 (en düşük) ile $ 0,00205384 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00212651 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00203465 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ENIDOG, son bir saatte +%0,00 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ENIDOG (ENIDOG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 196,68K$ 196,68K $ 196,68K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 196,68K$ 196,68K $ 196,68K Dolaşım Arzı 96,66M 96,66M 96,66M Toplam Arz 96.664.674,81214218 96.664.674,81214218 96.664.674,81214218

Şu anki ENIDOG piyasa değeri $ 196,68K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ENIDOG arzı 96,66M olup, toplam arzı 96664674.81214218. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 196,68K.