Bugünkü ENIMZ Fiyatı

Bugünkü ENIMZ (ENIMZ) fiyatı $ 0,02948751 olup, son 24 saatte % 0,26 değişim gösterdi. Mevcut ENIMZ / USD dönüşüm oranı ENIMZ başına $ 0,02948751 şeklindedir.

ENIMZ, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.451.338 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 184,87M ENIMZ şeklindedir. Son 24 saat içinde ENIMZ, $ 0,02940206 (en düşük) ile $ 0,02962901 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02962901 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,02935016 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ENIMZ, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ENIMZ (ENIMZ) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,45M$ 5,45M $ 5,45M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,45M$ 5,45M $ 5,45M Dolaşım Arzı 184,87M 184,87M 184,87M Toplam Arz 184.869.402,8130985 184.869.402,8130985 184.869.402,8130985

