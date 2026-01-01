Bugünkü Epik Prime Fiyatı

Bugünkü Epik Prime (EPIK) fiyatı $ 0,00013853 olup, son 24 saatte % 7,82 değişim gösterdi. Mevcut EPIK / USD dönüşüm oranı EPIK başına $ 0,00013853 şeklindedir.

Epik Prime, şu anda piyasa değeri açısından $ 169.655 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,22B EPIK şeklindedir. Son 24 saat içinde EPIK, $ 0,00012842 (en düşük) ile $ 0,000166 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,865706 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00011704 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, EPIK, son bir saatte -%1,31 ve son 7 günde -%13,41 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Epik Prime (EPIK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 169,66K$ 169,66K $ 169,66K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 277,06K$ 277,06K $ 277,06K Dolaşım Arzı 1,22B 1,22B 1,22B Toplam Arz 2.000.000.000,0 2.000.000.000,0 2.000.000.000,0

Şu anki Epik Prime piyasa değeri $ 169,66K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki EPIK arzı 1,22B olup, toplam arzı 2000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 277,06K.