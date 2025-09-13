Eris Amplified Luna (AMPLUNA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,264714 $ 0,264714 $ 0,264714 24 sa Düşük $ 0,276048 $ 0,276048 $ 0,276048 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,264714$ 0,264714 $ 0,264714 24 sa Yüksek $ 0,276048$ 0,276048 $ 0,276048 Tüm Zamanların En Yükseği $ 4,1$ 4,1 $ 4,1 En Düşük Fiyat $ 0,154783$ 0,154783 $ 0,154783 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,20 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%2,51 Fiyat Değişimi (7 G) +%7,88 Fiyat Değişimi (7 G) +%7,88

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) canlı fiyatı $0,275492. AMPLUNA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,264714 ve en yüksek $ 0,276048 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. AMPLUNA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 4,1, en düşük fiyatı ise $ 0,154783 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, AMPLUNA son bir saatte -%0,20 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,51 ve son 7 günde +%7,88 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz ---- --

Şu anki Eris Amplified Luna piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AMPLUNA arzı 0,00 olup, toplam arzı . Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 0,00.