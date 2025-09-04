Etarn (ETAN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,03509445 $ 0,03509445 $ 0,03509445 24 sa Düşük $ 0,04330509 $ 0,04330509 $ 0,04330509 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,03509445$ 0,03509445 $ 0,03509445 24 sa Yüksek $ 0,04330509$ 0,04330509 $ 0,04330509 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,04330509$ 0,04330509 $ 0,04330509 En Düşük Fiyat $ 0,03480024$ 0,03480024 $ 0,03480024 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,16 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%21,99 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Etarn (ETAN) canlı fiyatı $0,04281879. ETAN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,03509445 ve en yüksek $ 0,04330509 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ETAN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,04330509, en düşük fiyatı ise $ 0,03480024 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ETAN son bir saatte -%0,16 değişim gösterdi, 24 saatte +%21,99 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Etarn (ETAN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 556,40K$ 556,40K $ 556,40K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 42,86M$ 42,86M $ 42,86M Dolaşım Arzı 12,98M 12,98M 12,98M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Etarn piyasa değeri $ 556,40K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ETAN arzı 12,98M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 42,86M.