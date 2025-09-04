Etarn Fiyatı (ETAN)
-%0,16
+%21,99
--
--
Etarn (ETAN) canlı fiyatı $0,04281879. ETAN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,03509445 ve en yüksek $ 0,04330509 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ETAN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,04330509, en düşük fiyatı ise $ 0,03480024 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, ETAN son bir saatte -%0,16 değişim gösterdi, 24 saatte +%21,99 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Etarn piyasa değeri $ 556,40K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ETAN arzı 12,98M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 42,86M.
Gün içerisinde, Etarn / USD fiyat değişimi, $ +0,00771841.
Son 30 gün içerisinde, Etarn / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Etarn / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Etarn / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00771841
|+%21,99
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Etarn (ETAN) is a Web3 sustainability project that addresses global sanitation and agricultural challenges through its “Toilet-to-Earn” model. The project deploys smart toilets that can be installed quickly in urban and rural areas, transforming human waste into organic fertilizer for farming. In addition, Etarn generates advertising revenue through digital displays and collects anonymized user data for valuable insights. Verified emission reductions from this process will be converted into carbon credits, adding further economic value. A portion of these revenues is used for token buybacks and user rewards via ETAN, ensuring real-world utility and continuous demand. By combining blockchain innovation with tangible social impact, Etarn aims to improve public health, promote environmental sustainability, and build a scalable token economy that serves global markets.
